Çin'den Hudson Enstitüsü ve Reagan Kütüphanesi İçin Yaptırım Kararı

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin, Hudson Enstitüsü, Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi ve bu kuruluşlardan sorumlu kişiler hakkında karşı önlem almaya karar verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in resmi beyanlarına ve kararlı muhalefetine karşın son günlerde ABD'nin kasıtlı şekilde Taiwan lideri Tsai Ing-wen'in siyasi faaliyetler için topraklarından sözde "transit" geçişine yeşil ışık yaktığını söyledi.

Açıklamada önlemlerin hedefindeki iki kuruluşun, Tsai'ın "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı faaliyetleri için bir platform ve kolaylık sağladığı, tek Çin ilkesini ve Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerini ciddi şekilde ihlal ettiği ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ettiği dile getirildi.

Açıklamada Çin'in Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca Beijing'in bu kurumlarla Çin'deki üniversiteler, kurumlar, örgüt ve bireyler arasındaki işlem, alışveriş ve işbirliğini sıkı şekilde kısıtlayacağı ifade edildi.

Ayrıca bu kurumlardan sorumlu dört birey, Sarah May Stern, John P. Walters, John Heubusch ve Joanne M. Drake aleyhine de karşı önlemlerin alınacağı dile getirildi.

Açıklamada bu dört kişinin Çin'deki taşınır malları, gayrimenkulleri ve diğer varlıklarının dondurulacağı ve Çin'de tüm örgüt ve bireylerin bu kişilerle işlem ve işbirliğinde bulunmasının yasaklanacağı belirtildi. Ek olarak bu dört kişinin Çin vizesi alamayacağı ve ülkeye giremeyeceği ifade edildi.

Karşı önlemler Cuma günü yürürlüğe girdi.