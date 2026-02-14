Haberler

Çin: Küresel Yarı İletken Tedarik Zincirinde İstikrar Yeniden Sağlanmalı

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, Hollanda'daki Nexperia ile ilgili mahkeme kararının ardından küresel yarı iletken tedarik zincirinin istikrarının korunması için işbirliği çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Hollanda'da bir mahkemenin yarı iletken üreticisi Nexperia ile ilgili kararını açıklamasının ardından küresel yarı iletken tedarik zincirinin sorunsuz ve istikrarlı işleyişinin yeniden sağlanması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Sözcü cuma günkü basın toplantısında Hollanda Ticaret Mahkemesi'nin kısa süre önce Nexperia'da iddia edilen kötü yönetimle ilgili soruşturma başlatma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü küresel yarı iletken tedarik zincirinin sorunsuz ve istikrarlı işleyişinin yeniden sağlanmasının, Çin ve Hollanda da dahil olmak üzere uluslararası düzeyde sektörün ortak çıkarlarına hizmet eden son derece acil bir mesele olduğunu belirtti.

Sözcü, Hollanda tarafının küresel yarı iletken sektörü ve tedarik zincirlerinin istikrarının korunması konusunda genel çıkarları dikkate alarak, iki ülkedeki işletmelerin yapıcı müzakereler yoluyla iç anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturmalarına elverişli koşullar oluşturmasını temenni ettiklerini vurguladı.



