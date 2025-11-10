Haberler

Çin'den Hollanda'ya Nexperia Uyarısı

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa'nın Hollanda'yı Nexperia ile ilgili hatalarını düzeltmeye çağırmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bakanlık, Hollanda'nın yarı iletken tedarik zincirindeki aksaklıklar için sorumluluk taşıdığını ifade etti.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa'nın Hollanda'yı Nexperia ile ilgili konularda yanlışlarını bir an önce düzeltmeye çağırmak üzere nüfuzunu kullanma yönünde devam eden çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü, pazar günkü basın toplantısında Avrupa Birliği Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Çinli Wingtech şirketinin yurtdışı iştiraki olan Nexperia ile ilgili konulara ilişkin yaptığı son açıklama hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, küresel yarı iletken tedarik zincirinde yaşanan mevcut aksaklıkların temel nedeninin, Hollanda tarafıyla ilgili olduğunu ve bu konudaki sorumluluğun Hollanda tarafına ait olduğunu ifade etti.

Sözcü, Avrupa tarafının, Hollanda'yı Nexperia ile ilgili önlemlerinden vazgeçmeye ve Nexperia ile ilgili ürünlerin tedarikinin normal şekilde sağlanmasını güvence altına almaya ikna etme çabalarını daha da yoğunlaştırmasını beklediklerini belirtti.

Sözcü, küresel yarı iletken tedarik zincirinin güvenlik ve istikrarının korunmasına yönelik sorumlu bir tutum takınan Çin'in, sivil kullanıma yönelik, yönetmeliklere uygun ihracatlara muafiyet tanınması yönünde tatbiki önlemler aldığını sözlerine ekledi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
