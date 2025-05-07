Çin'den Hindistan ve Pakistan'a Sükunet Çağrısı

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan üzerinde düzenlediği askeri operasyon sonrası her iki ülkeye sükuneti koruma ve itidalli davranma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Hindistan ve Pakistan'ı sükuneti korumaya, itidalle hareket etmeye ve durumu daha karmaşık hale getirebilecek eylemlerden kaçınmaya davet ettiklerini söyledi.

Sözcü, çarşamba günü erken saatlerde Hindistan ordusunun Pakistan'daki bazı hedeflere saldırı düzenlemesi ve Pakistan'ın sert karşılık vermesi üzerine yaptığı değerlendirmede, Hindistan'ın askeri operasyonunun üzücü olduğunu ve durum konusunda endişe duyduklarını belirtti.

Hindistan ve Pakistan'ın birbirlerinin komşusu olduğunu, her zaman da komşu olmaya devam edeceğini ve aynı zamanda bu iki ülkenin Çin'in de komşuları olduğunu kaydeden sözcü, terörün her türüne karşı olduklarını ifade etti.

Sözcü, "İki tarafı da barış ve istikrarın genel çıkarları doğrultusunda hareket etmeye, sükuneti korumaya, itidalli davranmaya ve durumu daha karmaşık hale getirebilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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