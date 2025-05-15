Çin'den Güney Amerika Ülkelerine Vize Muafiyeti

Çin'den Güney Amerika Ülkelerine Vize Muafiyeti
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Çin Dışişleri Bakanlığı, 1 Haziran 2025 itibarıyla Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay vatandaşlarının vize muafiyeti uygulamasından yararlanacağını duyurdu. Uygulama, 30 gün ile sınırlı olacak ve çeşitli amaçlarla gelen ziyaretçilere açık olacak.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, 1 Haziran 2025 itibarıyla Çin'in vize muafiyeti politikasından Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay vatandaşlarının da yararlanacağını söyledi. Lin, söz konusu uygulamaya yönelik deneme süresinin 31 Mayıs 2026 tarihinde sona ereceğini belirtti.

Lin, perşembe günkü basın toplantısında söz konusu ülkelerin umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına Çin'e vizesiz giriş hakkı tanınacağını kaydetti. Lin, 30 gün ile sınırlı olacak vizesiz kalış uygulamasının, ülkeye iş, turizm, akraba ya da arkadaş ziyareti, değişim ziyareti ya da transit geçiş gibi amaçlarla gelenler için geçerli olduğunu ifade etti.

Çin'in üst düzey dışa açılma politikasına bağlı kalacağını ve diğer ülkelerle personel değişimini daha da kolaylaştırmak için daha fazla önlem alacağını söyleyen Lin, "Daha fazla yabancı dostumuzu, Çin'in vize muafiyeti ve vize kolaylığı politikalarından faydalanarak Çin'i daha sık ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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