Çin'den Gelen Kurtarma Ekipleri Antakya'da Güncel Haberler ANTAKYA, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçen hafta ülkeyi sarsan büyük depremler ve artçı sarsıntılardan bu yana, enkaz altında kalanları aramaya yardımcı olmak amacıyla Türkiye'ye bir dizi kurtarma ekibi ve yaşam malzemesi gönderdi. Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) gelen arama kurtarma ekibinden oluşan ortak kurtarma grubu, Antakya'daki deprem enkazları arasında kurtarma operasyonu yürütüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) ANTAKYA, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçen hafta ülkeyi sarsan büyük depremler ve artçı sarsıntılardan bu yana, enkaz altında kalanları aramaya yardımcı olmak amacıyla Türkiye'ye bir dizi kurtarma ekibi ve yaşam malzemesi gönderdi. Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) gelen ekibin oluşturduğu ortak kurtarma grubu, Antakya'daki deprem enkazları arasında kurtarma operasyonu yürütüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) gelen ekibin oluşturduğu ortak kurtarma grubu, Antakya'daki deprem enkazları arasında kurtarma operasyonu yürütüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) gelen ekibin oluşturduğu ortak kurtarma grubu, Antakya'daki deprem enkazları arasında kurtarma operasyonu yürütüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) gelen ekibin oluşturduğu ortak kurtarma grubu, Antakya'daki deprem enkazları arasında kurtarma operasyonu yürütüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Güncel Haberler

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