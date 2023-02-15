Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'den Gelen Kurtarma Ekipleri Antakya'da

Güncel Haberler

Çin'den Gelen Kurtarma Ekipleri Antakya'da

ANTAKYA, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçen hafta ülkeyi sarsan büyük depremler ve artçı sarsıntılardan bu yana, enkaz altında kalanları aramaya yardımcı olmak amacıyla Türkiye'ye bir dizi kurtarma ekibi ve yaşam malzemesi gönderdi.

Çin'den Gelen Kurtarma Ekipleri Antakya'daÇin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) gelen arama kurtarma ekibinden oluşan ortak kurtarma grubu, Antakya'daki deprem enkazları arasında kurtarma operasyonu yürütüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

ANTAKYA, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçen hafta ülkeyi sarsan büyük depremler ve artçı sarsıntılardan bu yana, enkaz altında kalanları aramaya yardımcı olmak amacıyla Türkiye'ye bir dizi kurtarma ekibi ve yaşam malzemesi gönderdi.

Çin'den Gelen Kurtarma Ekipleri Antakya'daÇin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) gelen ekibin oluşturduğu ortak kurtarma grubu, Antakya'daki deprem enkazları arasında kurtarma operasyonu yürütüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çin'den Gelen Kurtarma Ekipleri Antakya'daÇin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) gelen ekibin oluşturduğu ortak kurtarma grubu, Antakya'daki deprem enkazları arasında kurtarma operasyonu yürütüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çin'den Gelen Kurtarma Ekipleri Antakya'daÇin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) gelen ekibin oluşturduğu ortak kurtarma grubu, Antakya'daki deprem enkazları arasında kurtarma operasyonu yürütüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çin'den Gelen Kurtarma Ekipleri Antakya'daÇin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden (HKSAR) gelen ekibin oluşturduğu ortak kurtarma grubu, Antakya'daki deprem enkazları arasında kurtarma operasyonu yürütüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title