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Çin'den Gelen Arama Kurtarma Ekibi Hamile Kadını Kurtardı

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Çin'in Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibinin deprem bölgesinde hamile bir kadını da enkaz altından sağ olarak kurtardığı öğrenildi.

Çin'in Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibinin deprem bölgesinde hamile bir kadını da enkaz altından sağ olarak kurtardığı öğrenildi.

Türkiye ve Suriye'yi etkileyen ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan 6 Şubat depremlerinin ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere Çin de bir ekip göndermişti. Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü'nün, bugün sosyal medyadan, "Dün gece yarısında Çinli arama kurtarma ekibinin deprem bölgesinde Türk arkadaşlarıyla birlikte enkaz altında kalan hamile bir kadın sağlıklı bir şekilde kurtardığı bildirildi" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Suriye Yerel Güncel Haberler

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