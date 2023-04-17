Çin'den G7 ülkelerine Tayvan tepkisi

Çin, G7 ülkeleri Dışişleri Bakanlarının, Tayvan Boğazı'nda statükonun güç yoluyla değiştirilmesi girişimlerine karşı çıkan mutabakatına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, bölgedeki gerilimlerin kaynağının Tayvan'ın bağımsızlığını savunan unsurların dış güçlerin desteği ve işbirliğiyle ayrılıkçı bir gündemi izlemesi olduğunu savundu.

Dünyada "tek bir Çin" olduğunu ve Tayvan'ın onun parçası olduğunu vurgulayan Sözcü Vang, "Bir yanda 'tek Çin' politikasının değişmediğini söyleyip diğer yanda Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçılara sinyal veren, onları açık ve örtülü şekilde destekleyen ve hatta ayrılıkçılığa karşı çıkmayı 'statükoyu değiştirme' olarak niteleyenler, 'tek Çin' politikasına bağlı değil, ayrı kalıyor, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı savunmuyor, tehlikeye atıyor." dedi.

Vang, Çin anakarası ile Tayvan'ın henüz birleşmemiş olsalar da tek ve aynı Çin'e ait olduğunu belirterek, "Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü hiçbir zaman bölünmemiştir. Tayvan Boğazı'ndaki gerçek statüko budur." ifadesini kullandı.

Tayvan'ın İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japon işgalinden çıkarak Çin'e geri dönmesinin savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir bileşeni olduğunun altını çizen Vang, "Tek Çin ilkesini savunmak, savaş sonrası uluslararası düzeni savunmaktır." şeklinde konuştu.

Vang, Tayvan Boğazı'ndaki gerilimlerin kökeninde yatan sebebin Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıların dış güçlerin desteği ve işbirliğiyle yürüttüğü ayrılıkçı faaliyetler olduğunu, bu durumun statükoyu değiştirdiğini öne sürdü.

Tayvan Boğazı'nda barışın, istikrarın ve huzurun korunmasını isteyenlerin öncelikle "tek Çin" ilkesini tartışmasız şekilde kabul etmesi ve Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkması gerektiğini vurgulayan Vang, "İlgili ülkeler Tayvan sorununun Çin'in iç işi olduğunu, dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini anlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.