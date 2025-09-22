Çin'den Filistin'in Hakları İçin Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Çin, İsrail'in saldırılarının sona ermesinin ardından yönetim ve yeniden inşa düzenlemelerinde Filistin'in meşru ulusal haklarının güvenceye alınması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesinin uygulanmasının önemine işaret eden Sözcü Guo, "Savaş sonrası yönetim ve yeniden inşa düzenlemelerinde Filistin'in meşru ulusal hakları güvenceye alınmalı, iki devletli çözüm hayata geçirilmeli." dedi.

Guo, Gazze'nin Filistin halkına ait ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de kapsamlı bir ateşkese varılmalı ve insani felaket azami aciliyetle dindirilmeli." ifadesini kullandı.

ABD'ye çağrı

ABD'ye, adını anmadan çağrıda bulunan Guo, "İsrail üzerinde özel etki sahibi olan ülkenin, sorumluluğunu yerine getirmek üzere adım atması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çinli Sözcü, Gazze'de ateşkesi sağlamak, Filistinlilerin meşru ulusal haklarını yeniden kazanmasını desteklemek ve soruna adil, kapsamlı ve kalıcı çözüm bulmak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Filistin'in tanınması

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz hükümetleri dün arka arkaya Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını duyurmuştu. Söz konusu ülkelerle birlikte Filistin'i tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinin sayısı 151'e yükselmişti.

Öte yandan aralarında Malta, Lüksemburg, Fransa, Belçika ve Ermenistan'ın olduğu bazı ülkeler de New York'ta 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 80. BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Filistin'i tanıma kararlarını açıklamayı planladıklarını bildirmişti.