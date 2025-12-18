Çin: Filipinler'in, Xianbin Jiao Resifindeki Kolluk Eylemlerimize Yönelik Asılsız Suçlamalarını Kınıyoruz

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Filipinler'e ait gemilerin, Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait Xianbin Jiao lagününe yasadışı olarak girmesinin ardından Filipinler'in tutumunu "hırsızı yakalayın diye bağıran hırsız" diye nitelendirerek kınadı.

Jiang çarşamba günkü basın toplantısında, Çin'in Xianbin Jiao yakınlarında Filipinli personele yönelik deniz kolluk eylemlerine dair Filipinler'in asılsız suçlamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jiang, Filipinler'in kasıtlı bir organizasyonla çok sayıda gemiyi Xianbin Jiao lagününe yasadışı şekilde soktuğunu söyledi. Filipinler'e ait gemilerde bulunan personelin, yasal görevlerini yerine getirmekte olan Çin Sahil Güvenliği görevlilerini bıçakla tehdit bile ettiğini belirten Jiang, bunun "asla kabul edilemez" bir eylem olduğunu vurguladı.

Jiang, "Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak için aldığı gerekli önlemler, makul, yasal, profesyonel ve ölçülü adımlardır" dedi.