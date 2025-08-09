Çin'den Filipinler'e Güney Çin Denizi Uyarısı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ni istikrarsızlaştırma çabalarını eleştirerek, diyalog ve istişare yoluyla sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, kendi çıkarları için Güney Çin Denizi'ni istikrarsızlaştırmak amacıyla dış güçleri yanına çekmeye çalışan Filipinler'i eleştirdi.

Jiang, cuma günkü basın toplantısında Filipinler ve Hindistan'ın kısa süre önce Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao adası yakınlarında gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatına ilişkin Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jiang, "Güney Çin Denizi meselesinin cepheleşmeyi körüklemede bahane olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz ve ilgili ülkeler arasındaki askeri işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması ve bölgesel barış ve istikrarı bozmaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Filipinler'e Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmak başkalarıyla gruplar oluşturmayı bırakma çağrısı yapan Jiang, doğru yol olan farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla çözme yoluna dönülmesi gerektiğini vurguladı.

