Çin'den Eritre'nin 'bağımsız dış politikasına destek' mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Doğu Afrika ülkesi Eritre'nin bağımsız dış politika çizgisini ve kendi koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini desteklediklerini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Doğu Afrika ülkesi Eritre'nin bağımsız dış politika çizgisini ve kendi koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini desteklediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'i ziyaret eden Eritre Devlet Başkanı Afwerki ile görüştü.

Görüşmede, Çin'in Eritre'nin bağımsız dış politika tavrını takdir ettiğini dile getiren Şi, ülkenin, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumasını, ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu belirlemesini destekleyerek her türlü dış müdahaleye karşı çıkacağını vurguladı.

Şi, bu yıl 24 Mayıs'ta iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yılını kutlayacaklarını hatırlatarak, uluslararası alanda istikrarsızlık ve belirsizliklerin hüküm sürdüğü bir dönemde iki ülke arasındaki sağlam bağların sürdürülmesinin, uzun vadeli ortak çıkarların yanı sıra bölgesel barışa ve uluslararası adalete de katkı sağlayacağını kaydetti.

Çin ile Eritre'nin ulusal yönetim alanındaki deneyimlerini paylaşması, uluslararası alanda tek taraflılığa, baskı ve zorlamalara birlikte karşı çıkması gerektiğini vurgulayan Şi, bunun iki ülkenin olduğu kadar tüm gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarına olduğunu ifade etti.

Kızıldeniz'e kıyısı olan Doğu Afrika ülkesi Eritre, Afrika'nın doğusundaki Sudan, Somali ve Etiyopya ile iyi ilişkilere sahip bulunuyor.

Eritre ordusunun, Tigray eyaletindeki ayrılıkçı isyancılarla savaşına destek vermek için Etiyopya'ya girmesinin ardından çekilme sürecinin uzaması tartışmalara sebep olmuştu.

İki yıl süren savaşta önemli rol oynayan Eritre güçleri, çok sayıda insan hakları örgütünce, cinayet ve tecavüz gibi suçlara karışmakla itham edilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Vekili Nada Al-Nashif, 6 Mart'ta BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülkede askerlik hizmetinin süresinin belirsiz olması ve zorla askere alma uygulamalarının temel hakları ihlal ettiğini vurgulamıştı.