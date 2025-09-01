Çin'den Endonezya'ya Protesto Cevabı: Güvenlik Önlemleri Bekleniyor

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Endonezya'nın ülkedeki Çin kurumları ve Çinli personelin güvenliğini sağlamak üzere etkin önlemler almasını beklediklerini söyledi.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ve ülkenin diğer bölgelerinde can kayıplarının yaşandığı büyük çaplı protesto gösterilerde yaşanan artış konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Çin, Endonezya hükümetinin Devlet Başkanı Prabowo Subianto liderliği altında ülke içindeki durumu uygun şekilde ele alabileceğine ve ülke içinde istikrarı en kısa sürede yeniden sağlayabileceğine inanmaktadır" dedi.

Guo, Endonezya tarafının ülkedeki Çin kurumlarının ve Çinli personelin güvenliğini sağlamak üzere etkin önlemler almasını beklediklerini de ifade etti.

Sözcü, Endonezya hükümetinin kendi iç ihtiyaçları doğrultusunda Çin ziyaretine ilişkin düzenlemelerinde gittiği ayarlamaları anlayış ve saygıyla karşıladıklarını kaydetti.

Guo, "Çin, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'nun, Devlet Başkanı Prabowo'nun temsilcisi olarak Tianjin'de düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazandığı zaferin 80. yıl dönümü anma etkinliklerine katılmasından memnuniyet duymaktadır" ifadelerini de kullandı.