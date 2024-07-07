Çin'den Endonezya'ya direkt yolcu uçuşları başladı

CHONGQİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinden Cumartesi günü sabah saatlerine 174 yolcusuyla Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitmek üzere havalanan uçakla iki kent arasındaki direkt yolcu uçuşları başlamış oldu.

Citilink Indonesia tarafından Airbus A320 uçaklarıyla verilen yeni hizmet, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki gün Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan tarifeli gidiş dönüş yolculukları sunuyor.

Yerel saatle 03.30'da Chongqing'den havalanan uçak, yaklaşık altı saat süren bir uçuşun ardından yerel saatle 08.55'te Cakarta'nın Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'na ulaşıyor.

Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'nda uluslararası uçuş rotalarından sorumlu He Lu direkt yolcu hizmetinin daha önceleri aktarma yapmak zorunda olan yolcular için üç saatin üzerinde bir zaman tasarrufu anlamına geldiğini söyledi.

Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'nda an itibarıyla 27 uluslararası ve bölgesel uçuş rotası bulunuyor ve Seattle, Londra, Paris, Madrid ve Sidney gibi kentlere haftada 150'nin üzerinde uçuş gerçekleştiriliyor.