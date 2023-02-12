Çin'den Depremin Vurduğu Türkiye'ye Yardım Gelmeye Devam Ediyor

ANONS (İngilizce): ZEYNEP CERMEN, Xinhua muhabiri: "Çin, Türkiye'ye deprem yardımı göndermeye ve hayatta kalanlara yardım etmeye devam ediyor.

ANONS (İngilizce): ZEYNEP CERMEN, Xinhua muhabiri:

"Çin, Türkiye'ye deprem yardımı göndermeye ve hayatta kalanlara yardım etmeye devam ediyor. Çin'in Shanghai Pudong Havalimanı'ndan kalkan ve ilk etapta 40.000 battaniye taşıyan Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağı, Cumartesi günü öğleden sonra İstanbul Havalimanı'na indi.

Önümüzdeki günlerde Çin'den 1000 takım pamuklu çadır, elektrokardiyograf makinesi, ultrason tanı cihazı, tıbbi nakil araçları ve manuel hastane yatakları partiler halinde gönderilecek.

Türkiye'nin güneydoğusunu Pazartesi günü vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem neredeyse 10 kenti yerle bir etti.

Felaketin meydana gelmesinden kısa süre sonra, Zoomlion ve Sany Grup gibi Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli inşaat makinesi üreticileri, kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere derhal makinelerini deprem bölgesine gönderdi.

Ayrıca çok sayıda Çinli arama kurtarma ekibi, binaların enkazında mahsur kalanları kurtarmak için deprem bölgesinde aralıksız çalışıyor.

İstanbul'daki Çin dernekleri de deprem bölgelerine ihtiyaç duyulan yorgan, battaniye ve mont gibi malzemeler gönderdi. Bazıları yerel halk için konteyner evler kuruyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)