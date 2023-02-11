Çin'den deprem bölgesine çadır ve battaniye Güncel Haberler ÇİN'in depremzedeler için Türkiye'ye gönderdiği, acil ihtiyaç duyulan battaniye ve çadırlardan oluşan yardım malzemeleri, bugün İstanbul Havalimanı'na ulaşacak. ÇİN'in depremzedeler için Türkiye'ye gönderdiği, acil ihtiyaç duyulan battaniye ve çadırlardan oluşan yardım malzemeleri, bugün İstanbul Havalimanı'na ulaşacak. Çin, ilk etapta arama- kurtarma çalışmalarına katılacak 90 ardından 59 kişilik ekibini deprem bölgesine sevk etmişti. Çin Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin hükümetinin Türkiye'ye gönderdiği, acil ihtiyaç duyulan battaniye ve çadırlardan oluşan yardım malzemelerinin ilk bölümü de bugün İstanbul Havalimanı'na ulaşacak. Çadır ve battaniyeler, buradan deprem bölgesine sevk edilecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Havalimanı Türkiye Güncel Haberler

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