Çin'den 'Çin Tehdidi' Algısını Körükleyen ABD Senatosu'na Sert Tepki

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'in en üst yasama kurulu olan Ulusal Halk Kongresi (NPC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD hava sahasına kasıtsız giren Çin'e ait sivil insansız hava aracı konusunda ABD Senatosu'nun "Çin tehdidi" algısını körükleyen, Çin'e iftira atan ve...

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'in en üst yasama kurulu olan Ulusal Halk Kongresi (NPC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD hava sahasına kasıtsız giren Çin'e ait sivil insansız hava aracı konusunda ABD Senatosu'nun "Çin tehdidi" algısını körükleyen, Çin'e iftira atan ve itibarsızlaştırmaya çalışan kararlarını sert şekilde eleştirdi.

NPC Dışişleri Komitesi yazılı açıklamasında, hava aracı konusunda Temsilciler Meclisi'nin ardından ABD Senatosu'nun aldığı kararları gerçekleri çarpıtmak, kamuoyunu yanıltmak ve Çin'e baskı kurmak için ABD'nin yaptığı diğer bir yanlış diye niteledi.

Açıklamada sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak Çin'in uluslararası hukuka her zaman sıkı bağlılık sergilediği ve tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği belirtildi.

Açıklamada Çin'e ait sivil insansız hava aracının ABD hava sahasına kasıtsız girmesinin, mücbir sebeplere bağlı tamamen beklenmedik ve münferit bir olay olduğu vurgulandı. Çin tarafının durum konusunda ABD'yi ve uluslararası toplumu sık sık bilgilendirdiği ve ABD tarafını konuyu serinkanlı, profesyonel ve ihtiyatlı bir şekilde ele almaya çağırdığı ifade edildi.

Öte yandan ABD tarafının, Çin'in net duruşuna kulak tıkadığı, güç kullanımını istismar ederek aşırı tepki verdiği ve uluslararası hukuk ve teamüllerin ruhunu ciddi şekilde ihlal ettiği dile getirildi.

Açıklamada, "ABD Kongresi, kasıtlı olarak cepheleşmeyi körüklemekte, gerilim oluşturmakta, beklenmedik ve münferit bir olayı siyasallaştırmakta, içinden çıkılmaz hale getirmekte ve büyütmektedir, ki bu tipik bir hegemonya örneğidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada hangi ülkenin en büyük casus güç olduğu sorusunun yanıtını ABD'nin bildiği ve tüm dünyadaki insanların bu konuda adil şekilde yargıda bulunabilecekleri belirtildi.

NPC Dışişleri Komitesi, "Çin tarafının, ABD Kongresi'ni gerçeklere, uluslararası hukukun ilkelerine ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına saygı duymaya, ve Çin-ABD ilişkilerinin daha fazla bozulmasını ve zarar görmesini önlemek üzere Çin'e iftira atmaya derhal son vermeye şiddetle çağırdığını" kaydetti.