Çin'den Çiftçilere 1,46 Milyar Dolarlık Devlet Yardımı

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'de tahıl üretimini artırmak amacıyla, tarımla uğraşan çiftçilere bir defaya mahsus devlet yardımı yapılacak.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre merkezi hükümet mahsul yetiştiren çiftçilere, tarım ürünlerinin maliyetleri ve tarım üretiminin durumunu göz önüne alarak bir defaya mahsus devlet yardımı verilmesi için 10 milyar yuan (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) fon ayırdı.

Devlet yardımı, kendi sözleşmeli arazilerinde tahıl yetiştiren çiftçiler, devredilen arazilerde tahıl yetiştiren büyük çiftlik sahipleri, aile çiftlikleri, çiftçi kooperatifleri, tarım işletmeleri ve diğer yeni tarımsal faaliyet gösteren kuruluşların yanı sıra tahıl üretimi için hizmet veren kişi ve kuruluşlar da dahil olmak üzere tahıl yetiştiricilerine verilecek.

Bakanlık, bu hamleyle, ilkbahar döneminde yapılan tarım üretiminin desteklenmesi ve çiftçilerin tahıl yetiştirmeye yönelik daha fazla motive edilmesinin amaçladığını belirterek, devlet yardımının zamanında ve eksiksiz olarak verilmesi gerektiğini vurguladı.