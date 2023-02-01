Çin'den Çekya'ya Taiwan Uyarısı

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Salı günü yaptığı açıklamada, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin çevirdiği oyunların, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini söyledi.

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Salı günü yaptığı açıklamada, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin çevirdiği oyunların, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini söyledi.

Ma Xiaoguang, Çekya'nın yeni cumhurbaşkanı seçilen Petr Pavel ile Taiwan lideri Tsai Ing-wen arasındaki telefon görüşmesine ilişkin medyada çıkan haberlere dair soruya yanıt olarak bu açıklamaları yaptı.

Ma, bu tarz bir telefon görüşmesinin "Taiwan'ın bağımsızlığını" arama girişimlerinin evrensel olarak tanınan tek Çin ilkesini bozamayacağını söyledi.

Sözcü, Çek tarafını da tek Çin ilkesine bağlı kalmaya ve Taiwan ile ilgili meseleleri uygun şekilde ele almaya çağırdı.