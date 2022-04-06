Çin'den Bucha Olayı ile İlgili Tüm Taraflara İtidal Çağrısı - Haberler

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Çin'den Bucha Olayı ile İlgili Tüm Taraflara İtidal Çağrısı

Xinhua - Güncel
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Çin'den Bucha Olayı ile İlgili Tüm Taraflara İtidal Çağrısı

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Zhao, olağan basın toplantısında, "Bucha'daki sivil ölümlerine ilişkin görüntüler ve haberler son derece rahatsız edici. Olayla ilgili gerçek ve olayın nedeni ortaya çıkarılmalı" dedi. Basında çıkan haberlerde, aralarında çocukların da yer aldığı en az 280 kişinin, Kiev'in dışındaki bir kasaba olan Bucha'da ölü bulunduğu bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Pazar […]

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Zhao, olağan basın toplantısında, "Bucha'daki sivil ölümlerine ilişkin görüntüler ve haberler son derece rahatsız edici. Olayla ilgili gerçek ve olayın nedeni ortaya çıkarılmalı" dedi. Basında çıkan haberlerde, aralarında çocukların da yer aldığı en az 280 kişinin, Kiev'in dışındaki bir kasaba olan Bucha'da ölü bulunduğu bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Pazar günü, Bucha kasabasında sivillerin öldürülmesiyle ilgili Kiev'in suçlamasını reddetmişti. Zhao, Çin'in Ukrayna'daki insani durumu ve sivillerin çektiği acıları yakından takip ettiğini ifade etti. Sözcü, "İnsani meseleler siyasileştirilmemeli ve her türlü suçlama gerçeklere dayanmalı" dedi. Zhao, Çin'in Ukrayna'daki insani krizi hafifletmeye yönelik bütün öneri ve tedbirleri desteklediğini ve sivillere herhangi bir zarar gelmesini önlemek için uluslararası toplumla birlikte çalışacağını belirtti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Nisan, Kiev, Güncel, Haberler

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