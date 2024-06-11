Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BRICS Ülkelerine Çağrıda Bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BRICS ülkelerine, topluluğun genişlemesini, "yeni tip çok taraflı işbirliği mekanizmasına" dönüştürerek daha eşit ve düzenli çok kutuplu dünyaya katkı sağlama çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vang, Rusya'nın Nizhny Novgorod şehrinde 10-11 Haziran'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ilk gününde yaptığı konuşmada, topluluk üyelerine dünya meselelerinde daha fazla sorumluluk ve aksiyon alma çağrısı yapan Vang, "Genişleyen BRICS'in stratejik önemini ve siyasi etkisini kaldıraç olarak kullanarak BRICS'i gelişmekte olan ülkeler ve yükselen ekonomiler için hem açık hem kapsayıcı, yeni tip çok taraflı işbirliği mekanizmasına dönüştürmeliyiz." dedi.

Vang, "Küresel Güney" olarak adlandırılan gelişmekte olan dünyanın birlikten kuvvet kazanacağını vurgulayarak, bu ülkelerin eşit ve düzen içindeki çok kutupluluğu savunarak "gelecek küresel kalkınmanın tonunu belirlemesi" gerektiğini belirtti.

BRICS ülkelerinin bağımsızlığa ve objektifliğe bağlı kalması gerektiğini ifade eden Vang, "BRICS, uluslararası toplumun barışa yönelik mutabakatına katkı sağlamalı ve her ne bahaneyle olursa olsun yeni bir soğuk savaşa karşı çıkmalı." ifadelerini kullandı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri, Ağustos 2023'te Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen zirvede, Çin'in öncülük ettiği genişleme kararıyla Arjantin, Etiyopya, İran, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu 6 Arap ülkesini üyeliğe davet etmişti.

Arjantin'in dışındaki ülkelerin daveti kabul ederek katılmasıyla BRICS, 10 üyeli bir topluluk haline gelmişti.

Gazze'de ateşkes çağrısı ve Filistin'e destek

Vang, konuşmasında, Gazze'de ateşkes çağrısını ve Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğine desteklerini yinelerken, Ukrayna krizinin çözümü için Moskova ve Kiev arasına "eşit katılıma dayalı ve tüm tarafların ve tüm barış önerilerinin adilce tartışılacağı" barış görüşmelerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çinli Bakan, toplantı marjında Rusya, Brezilya, İran ve Güney Afrika'dan mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Çin-Rusya ilişkileri

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinde Vang, Çin'in Rusya ile stratejik işbirliğini ve BRICS gibi çok taraflı platformlardaki eş güdümü sürdüreceğini belirterek, "Çin-Rusya ilişkilerinin gelişimi, her iki tarafın kendi temel çıkarları açısından yaptığı stratejik tercihtir. Bu ilişki küresel trendlere ve zamanın genel eğilimine uygundur, üçüncü tarafları hedef almamaktadır ve dış güçlerce de bozulamayacaktır." şeklinde konuştu.

Vang, Çin'in, Rusya'yı BRICS dönem başkanlığında desteklediğini ve birlikte "Küresel Güney"in birliğini ve gelişimini desteklemeye hazır olduğunu, Rusya ile ilişkilerinde stratejik odağı koruyacağını ve dış baskılara direnerek ilişkilerin sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edeceğini vurguladı.

Çin ve Brezilya

Çinli Bakan, Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile de görüştü. Taraflar, iki ülkenin kalkınma stratejilerinin uyumlaştırılmasını ve kapsamlı stratejik ortaklığın yeni bir seviyeye yükseltilmesini istediklerini dile getirdi.

Çin'in Brezilya'nın Latin Amerika'da etkisini takdir ettiğini ve diplomasisinde öncelik olarak gördüğüne işaret eden Vang, Çin'in Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (CELAC) ve Güney Ortak Pazarı ile ilişkilerini geliştirmesine birlikte katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Vieira da iki ülkenin çok sayıda meselede benzer duruşa sahip olduğunu vurgulayarak, Çin'in uluslararası ilişkilerdeki artan etkisini takdir ettiklerini kaydetti.

İran ile bölgesel ve uluslararası eş güdüm

Vang, BRICS'in yeni üyelerinden İran'ın Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile görüşmesinde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin ölümüne sebep olan helikopter kazası dolayısıyla başsağlığı dileğini yineledi.

Çin-İran ilişkilerinin uzun yıllara dayalı geleneksel dostluk ve yüksek düzeyli siyasi güven ile sağlıklı ve istikrarlı gelişim gösterdiğini belirten Vang, "Çin, İran ile ikili ilişkilerini stratejik bir perspektiften görerek farklı alanlarda pragmatik işbirliğini geliştirmeye, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde eş güdümü derinleştirmeye ve bölge ile dünya barışına daha fazla katkı sağlamaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Vekili Bakıri de İran'ın Çin ile iletişimi ve eş güdümü güçlendirerek çok taraflılığı savunmayı ve küresel sorunlara ortak çözümler bulmayı istediğini dile getirdi.

Çin-Afrika işbirliği

Vang, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile görüşmesinde de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen yıl BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'ya yaptığı ziyarette, iki ülke ilişkilerinin "altın çağı" yaşadığını dile getirdiğini hatırlattı.

Çin'in Güney Afrika'nın büyük bir gelişmekte olan ülke olarak rolüne önem verdiğine dikkati çeken Vang, iki ülke arasında çok taraflı eş güdümü geliştirerek Ukrayna gibi krizlerde objektif, dengeli ve yapıcı sesler olarak dünya barışına ve istikrarına katkı sağlamayı istediklerini kaydetti.

Güney Afrikalı Bakan Pandor da ülkesinin Çin ile ilişkilere yalnızca ikili boyutta değil Çin'in Afrika kıtası ile işbirliği açısından da büyük önem verdiğini, zira Çin ile işbirliğinin Afrika'nın en önemli uluslararası işbirliğini oluşturduğunu vurguladı.

Çin'in Ukrayna krizinin çözümü ve Gazze'de ateşkes için gösterdiği çabaları takdir ettiklerini dile getiren Güney Afrikalı Bakan, Çin ile BRICS ve G20 gibi çok taraflı platformlarda, bunların sağlıklı gelişimi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.