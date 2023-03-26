Çin'den Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya Geçmiş Olsun Mesajı

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Pazar günü yaptığı açıklamada Çin'in, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya acil şifalar dilediğini ve Lula da Silva'nın Çin'e yapacağı ziyaret konusunda Brezilya tarafıyla iletişim halinde kalacağını söyledi.

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Pazar günü yaptığı açıklamada Çin'in, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya acil şifalar dilediğini ve Lula da Silva'nın Çin'e yapacağı ziyaret konusunda Brezilya tarafıyla iletişim halinde kalacağını söyledi.

Basında yer alan haberlere göre Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sağlıkla ilgili nedenlerinden ötürü Çin ziyaretini erteleme kararı aldı.

Ziyaretin ertelenmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan sözcü, "Brezilya tarafı Devlet Başkanı Lula da Silva'nın Çin ziyaretini erteleme kararını Çin tarafına bildirdi" dedi ve Çin'in bu durumu anlayışla karşılayıp saygı duyduğunu sözlerine ekledi.

Çin'in, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya iyi dileklerini ilettiğini ve kendisine acil şifalar dilediğini belirten sözcü, Çin tarafının ziyaretle ilgili Brezilya tarafıyla iletişim halinde kalacağını ifade etti.