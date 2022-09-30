KUDÜS, 30 Eylül (Xinhua) -- İsrail'deki bir otomobil ithalat bayilik şirketinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'den bir otomobil markası daha İsrail pazarına girecek. İsrailli otomotiv şirketi Blilious Grubu ve Çinli otomobil üreticisi Hozon Auto, İsrail'e Hozon'un Neta elektrikli modellerini ithal etmek ve pazarlamak amacıyla bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Xinhua'ya konuşan Blilious Grubu'ndaki özel araç bölümünün CEO'su Elhanan Yahav, satışların 2023 yılında başlayacağını ancak kesin bir tarihin olmadığını söyledi. Hozon Auto'nun yazılı açıklamasında, bu adımla Neta modellerinin Ortadoğu pazarına ilk kez gireceği belirtildi. Böylece Neta modeli, Hongqi, BYD, Great Wall ve diğerleri gibi İsrail'de popülerlik kazanan çok sayıdaki başka Çinli elektrikli araç markasına katılacak. Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu tarafından üretilen Geometry C elektrikli otomobil, Ağustos ayında İsrail'de en çok satan araç modeli oldu.