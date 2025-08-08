Çin'den Beyin-Bilgisayar Arayüzü Sektörüne Yenilikçi Yönerge

Çin'den Beyin-Bilgisayar Arayüzü Sektörüne Yenilikçi Yönerge
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, beyin-bilgisayar arayüzü sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla 2027 yılına kadar önemli teknolojik atılımlar ve endüstri standartlarının oluşturulmasını hedefleyen bir yönerge yayımladı. Yönergede, sağlık ve endüstriyel üretim gibi alanlarda bu teknolojinin benimsenmesinin hızlandırılması öngörülüyor.

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de beyin-bilgisayar arayüzü sektörünün yenilikçi gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan yönerge yayımlandı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun aralarında bulunduğu birçok devlet kurumu tarafından yayımlanan yönergeye göre sektörde 2027 yılına kadar önemli teknolojik atılımların yapılması ve ileri teknoloji, endüstri ve standart sistemlerinin kurulması hedefleniyor.

Beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi, insan beyni ile makineler arasında bilgi kanalları oluşturarak biyolojik zeka ve makine zekası arasında etkileşimi mümkün kılıyor ve yaşam bilimi ile bilgi teknolojisinin entegrasyonuna örnek teşkil ediyor.

Yönergede 2027 yılına kadar endüstriyel üretim, sağlık hizmetleri ve tüketim gibi sektörlerde beyin-bilgisayar arayüzü ürünlerinin benimsenmesinin hızlandırılması ve yeni senaryolar, iş modelleri ve formatların geliştirilmesini öngörülüyor.

Yönergede Çin'in 2030 yılına kadar beyin-bilgisayar arayüzü inovasyon kapasitesini önemli ölçüde güçlendirmesi, güvenli ve güvenilir endüstriyel ekosistem kurması ve küresel ölçekte etkili 2-3 lider işletme ortaya çıkarması öngörülüyor.

Yönerge ayrıca temel donanım ve yazılım araştırmalarının ilerletilmesi ve beyin-bilgisayar arayüzü çiplerinin geliştirilmesinde önemli ilerlemeler sağlanması gibi bir dizi temel görevi de tanımlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Çanakkale'de orman yangını! Üniversite ve hastane tahliye edildi, havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı

Kenti alarma geçiren orman yangını! Kampüs ve hastane tahliye edildi
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Tepkiler peş peşe geliyor! Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu

İşgal kararı sonrası tokadı en büyük destekçisinden yedi
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor

Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.