Çin'den Başarılı Nükleer Güvenlik Tatbikatı

FUZHOU, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bulunan Fuqing nükleer enerji üssünde başarılı bir nükleer güvenlik tatbikatı gerçekleştirdi.

Çin Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre "Fırtına-2025" kod adıyla cumartesi günü düzenlenen tatbikat, Çin Atom Enerjisi Kurumu ve Kamu Güvenliği Bakanlığı gibi birçok devlet kurumu tarafından organize edilirken, katılımcılar arasında Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Ulusal Enerji İdaresi ve Fujian yönetimi de yer aldı.

İki yılda bir yapılan tatbikatların altıncısı gerçekleştirilirken, farklı senaryolarda izinsiz giriş ve saldırı simülasyonları ile Çin'in nükleer tesislerinin acil durumlardaki acil müdahale yetenekleri test edildi. Tatbikatın, nükleer tesis işletmecileri arasındaki risk farkındalığını artırmayı amaçladığı belirtildi.

Çin Atom Enerjisi Kurumu, tatbikatla Çin'in nükleer sektörünün güvenlik ve gelişimi arasındaki dengeyi koruma konusundaki kararlılığının güçlendirildiğini bildirdi.