Çin'den Bakır Sektörünü Güçlendirme Planı

BEİJİNG, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin, önümüzdeki birkaç yıl içinde bakır sanayi ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığını ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı da dahil olmak üzere 11 hükümet departmanı tarafından yayımlanan plana göre, Çin, 2027 yılına kadar bakır cevheri rezervlerini yüzde 5 ila yüzde 10 oranında artırmayı ve geri dönüştürülmüş bakır kullanımını daha da geliştirmeyi hedefleyecek.

Ülke, bakır kaynaklarının yeşil ve verimli bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için kilit teknolojilerde atılımlar yapmaya ve üst düzey ekipman üretim yeteneklerini geliştirmeye odaklanacak.

Plana göre Çin ayrıca çok sayıda yüksek kaliteli işletme geliştirerek bakır sektörünün endüstriyel yapısını daha da optimize edecek.

Bakır oldukça önemli bir temel hammadde ve stratejik kaynak olma özelliğini taşıyor. Çin özellikle son yıllarda bakır sektöründeki hızlı gelişimiyle dünyanın en büyük bakır ürünleri üreticisi ve tüketicisi haline geldi.

2024 yılında hem rafine bakır hem de bakırla işlenmiş malzeme üretiminde dünya birincisi olan Çin'in üretim hacimleri, rafine bakırda yaklaşık 13,64 milyon tona ve bakırla işlenmiş malzemede ise 23,5 milyon tona yükseldi.