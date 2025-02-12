Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Zelenski'nin 'toprak takası' önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak

Zelenski'nin toprak takası önerisine Putin'den yanıt

Çin'den Bakır Sektörünü Güçlendirme Planı

Çin'den Bakır Sektörünü Güçlendirme Planı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, önümüzdeki yıllarda bakır sanayi ve tedarik zincirlerini güçlendirmek amacıyla önemli hedefler belirledi. 2027 yılına kadar bakır cevheri rezervlerini artırmayı ve geri dönüştürülmüş bakır kullanımını geliştirmeyi planlıyor.

BEİJİNG, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin, önümüzdeki birkaç yıl içinde bakır sanayi ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığını ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı da dahil olmak üzere 11 hükümet departmanı tarafından yayımlanan plana göre, Çin, 2027 yılına kadar bakır cevheri rezervlerini yüzde 5 ila yüzde 10 oranında artırmayı ve geri dönüştürülmüş bakır kullanımını daha da geliştirmeyi hedefleyecek.

Ülke, bakır kaynaklarının yeşil ve verimli bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için kilit teknolojilerde atılımlar yapmaya ve üst düzey ekipman üretim yeteneklerini geliştirmeye odaklanacak.

Plana göre Çin ayrıca çok sayıda yüksek kaliteli işletme geliştirerek bakır sektörünün endüstriyel yapısını daha da optimize edecek.

Bakır oldukça önemli bir temel hammadde ve stratejik kaynak olma özelliğini taşıyor. Çin özellikle son yıllarda bakır sektöründeki hızlı gelişimiyle dünyanın en büyük bakır ürünleri üreticisi ve tüketicisi haline geldi.

2024 yılında hem rafine bakır hem de bakırla işlenmiş malzeme üretiminde dünya birincisi olan Çin'in üretim hacimleri, rafine bakırda yaklaşık 13,64 milyon tona ve bakırla işlenmiş malzemede ise 23,5 milyon tona yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Transferde tarihi rekor kırdı
img

İttifakın küçük ortağından AK Parti ve MHP'ye zehir zemberek sözler
img

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi

Cani babanın yüzünde vahşetin izleri
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.