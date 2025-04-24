Çin'den Avusturya'ya Gelen Dev Pandalar Viyana'ya Ulaştı

VİYANA, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'den yola çıkan dev pandalar Avusturya'daki Viyana Havalimanı'na ulaştı, 23 Nisan 2025.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden Avusturya'ya doğru yola çıkan iki dev panda çarşamba günü Viyana Havalimanı'na ulaştı. Pandalar iki ülke arasında devam eden koruma ve araştırma programı kapsamında önümüzdeki 10 yılı Viyana'daki Schoenbrunn Hayvanat Bahçesi'nde geçirecek.

2020 yılında doğan He Feng adındaki erkek panda enerjik, Lan Yun adındaki dişi panda ise nazik olarak tanımlanıyor. Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'ne göre isimleri, lotus çiçeğinin tazeliğine ve orkidenin kokusuna atıfta bulunuyor. (Fotoğraf: Du Yi/Xinhua)