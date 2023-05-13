Çin'den Avrupa'ya 'kapsayıcı dünya görüşüne bağlı kalma' mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Almanya, Fransa ve Norveç'i kapsayan Avrupa ziyaretlerinin son durağında, Çin ile Avrupa arasındaki ilişkilerin istikrarını sürdürebilmesi için, tarafların farklılıklara saygı duyan kapsayıcı bir dünya görüşüne bağlı kalması gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Almanya, Fransa ve Norveç'i kapsayan Avrupa ziyaretlerinin son durağında, Çin ile Avrupa arasındaki ilişkilerin istikrarını sürdürebilmesi için, tarafların farklılıklara saygı duyan kapsayıcı bir dünya görüşüne bağlı kalması gerektiğini belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bakan Çin Gang, Norveç'i ziyaretinde mevkidaşı Anniken Huitfeldt ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Çin-Avrupa ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin ve Avrupa'nın iki büyük medeniyet, küresel etki sahibi iki büyük güç ve pazar olduğunu ifade eden Çin Gang, Avrupa ülkeleri ile iletişimi, eşgüdümü ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini geliştirmeyi istedikleri belirtti.

Çin Gang, tarafların kargaşaların hakim olduğu uluslararası ortamda istikrarlı bir ilişkiyi sürdürebilmesi için "kapsayıcı bir dünya görüşüne bağlı kalması" gerektiğini vurgulayarak, "Çin ve Avrupa, farklı ülkelerin, halklarının seçtiği kalkınma yolunda ilerlemesine saygı göstermeli ve destek vermeli." dedi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya düzeninin korunması ve Soğuk Savaş gibi dünyayı geri götürecek eğilimlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Çin Gang, "Uluslararası toplumun en çok ihtiyaç duyduğu barışçı kalkınma, eşitlik ve adalettir. Geçmişe dönmek yerine ilerlemeye odaklanılmalı. Soğuk Savaş, insanlığın trajedisidir." ifadelerini kullandı.

Çin Gang, yeni bir Soğuk Savaş'ın tüm dünyaya yalnızca felaket getireceğini, ne Çin'in, ne Avrupa'nın ne de dünyanın geri kalanının çıkarına olmayacağını belirterek, "Çin ve Avrupa, yeni Soğuk Savaş'a birlikte karşı çıkmalı. Büyük güçler arasında olumlu ilişkileri teşvik ederek, kaynaklarını ve kapasitelerini ortak kalkınma ve refahı geliştirmek için kullanmalı." şeklinde konuştu.

"Kazan-kazan" perspektifinde karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin tüm tarafların faydasına olacağının altını çizen Çin Gang, "Çin, Avrupa'nın risklerle baş çıkmakta ortağıdır. Çin'in Avrupa'ya ihraç ettiği risk değil güven olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.