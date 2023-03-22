Çin'den Avrupa'ya İlk 50 Metrelik Çelik Ray İhracatı Gerçekleşti

Çin'de üretilen 50 metre uzunluğundaki 6.500 ton çelik rayın ilk partisi, Salı günü Tianjin Limanı'ndan Sırbistan'a doğru yola çıktı.

Bu, Çin'den Avrupa'ya ihraç edilen ilk 50 metrelik çelik ray partisi.

Macaristan-Sırbistan demiryolunun inşasında kullanılmak üzere toplam 22.000 ton ray gönderilecek.

350 kilometre uzunluğundaki Macaristan-Sırbistan demiryolu, saatte 200 kilometre tasarlanmış maksimum hıza sahip.

Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki önemli projelerden biri olan söz konusu demiryolu hattı, aynı zamanda Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Arasındaki İşbirliği'nin derinleştirilmesinin bir sonucu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)