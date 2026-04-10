Çin'den, ateşkes sürecindeki belirsizliklere karşı Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi çağrısı

Çin, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesine ilişkin, taraflara bölgede gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, AA muhabirinin, İsrail'in geçici ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarının ve bunun ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine dair neden olduğu belirsizliğe ilişkin sorusunu yanıtladı.

Ateşkes düzenlemesinin çatışmaya son verilmesine ve bölgede barış ve istikrarın tesisine vesile olması gerektiğini belirten Sözcü Mao, "İlgili tarafları, anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik kanallardan çözmeye, sükunet ve itidalle hareket ederek bölgede gerilimi düşürmek için çalışmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arabulucu ülke Pakistan, ABD-İran geçici ateşkesinin Lübnan dahil tüm çatışma alanlarını kapsadığını duyurmasına rağmen İsrail, ateşkesin duyurulmasından bu yana Lübnan'a yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Öte yandan İsrail'in saldırılarının, ABD ile İran arasında Pakistan'da düzenlenmesi planlanan barış görüşmelerini de baltalama olasılığı bulunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin, ABD'nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu söylemişti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini duyurmuştu.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.