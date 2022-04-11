Çin'den "askeri malzeme" taşıyan 6 kargo uçağı Sırbistan'a ulaştı - Haberler

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Çin'den "askeri malzeme" taşıyan 6 kargo uçağı Sırbistan'a ulaştı

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'den 'askeri malzeme' taşıyan 6 kargo uçağı Sırbistan'a ulaştı

Çin'den Sırbistan'a askeri malzeme taşıyan 6 Y-20 kargo uçağının Sırbistan'a ulaştığı bildirildi.

Çin'den Sırbistan'a askeri malzeme taşıyan 6 Y-20 kargo uçağının Sırbistan'a ulaştığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, iki ülke arasındaki iş birliği anlaşması kapsamında "olağan askeri malzemelerin" Sırbistan'a teslim edildiğini bildirdi.

Teslimatların yıllık plan dahilinde yapıldığını belirten Sözcü Cao, "Proje üçüncü tarafları hedef almamaktadır, güncel durumla bağlantısı yoktur." dedi.

Kargo uçaklarının Belgrad'ın 2019'da imzaladığı anlaşmayla satın aldığı orta menzilli HQ-22 karadan havaya füze savunma sistemini naklettiği tahmin ediliyor.

Sözcü Cao, askeri malzeme sevkiyatının halihazırda güvenlik durumunun kırılgan Avrupa'yı istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıyıp taşımadığı sorusuna, "ABD'de Avrupa'ya ve Tayvan'a silah satarken neden bölgesel barış ve istikrarın tehlikeye girebileceğini düşünmediniz?" şeklinde yanıt verdi.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan, Sözcü, Güncel, Haberler

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