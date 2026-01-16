Çin: Ülkeler Arasında Kurulan İşbirlikleri Üçüncü Tarafların Çıkarlarına Zarar Vermemeli

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ülkelerin yapacağı işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması ve herhangi bir üçüncü tarafın çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğine inandıklarını belirterek, böyle bir işbirliğinin bölgesel barış ve istikrarı bozmaması gerektiğini söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında Japonya ve Filipinler arasında askeri lojistik alanında yardımlaşmayı artırmayı amaçlayan bir savunma anlaşması imzalandığına dair haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.