Çin'den Akıllı Sürüş Yönetmeliklerine Sıkı Denetim

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, otonom sürüşte yaşanan sorunlar nedeniyle akıllı sürüş sistemleri üzerine düzenlemeleri ve yönetimi sıkılaştırma kararı aldı. Sürücülerin sorumluluğu vurgulanarak, güvenlik standartlarının geliştirilmesi teşvik edileceği bildirildi.

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin, araçlarda bulunan akıllı sürüş sistemlerinin tam anlamıyla otonom sürüş sağlayamaması nedeniyle akıllı sürüşe ilişkin düzenlemeleri ve yönetimi sıkılaştırma kararı aldı.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Trafik Yönetim Bürosu Müdürü Wang Qiang, Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Sürücü aracın kullanımından sorumlu nihai taraf olmaya devam etmektedir" dedi.

Wang, sürücülerin araç hareket halindeyken ellerini direksiyondan ya da gözlerini yoldan ayırmasının sadece ciddi trafik güvenliği riskleri oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda hukuki sorumluluğa, idari cezalara ve hatta cezai kovuşturmaya yol açabileceğini vurguladı.

Wang, akıllı sürüşe yönelik düzenlemeleri ve yönetimi güçlendirmek üzere yasa ve yönetmeliklerin, araç otonomluğunun sürüş otomasyonunun olmadığı Seviye 0'dan kısmi sürüş otomasyonuna işaret eden Seviye 2'ye yükseltilmesini sağlayacak şekilde değiştirilmesini polis yetkililerinin destekleyeceğini söyledi.

Çin ayrıca araç imalatçılarını destekli sürüş sistemlerinin güvenilirliğini sürekli olarak geliştirmeye ve ilgili güvenlik teknolojisi standartlarını oluşturmaya teşvik edecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Şehit düşen orman işçisi Eyüp Dereli doğa sevgisi sebebiyle ormancı olmuş

Şehit orman işçisiyle ilgili kahreden detay! 5 yıl önce geçiş yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
58 yaşında ama gören 30 zannediyor! Salma Hayek'ten bikinili dans performansı

Bikinili dansını gören yaşını tahmin etmekte zorlanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.