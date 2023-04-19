Çin'den Afrika ülkesi Gabon'a, ikili ilişkileri 'stratejik işbirliğine' yükseltme çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Afrika ülkesi Gabon'a ikili ilişkilerin seviyesini stratejik düzeye yükseltme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, Pekin'i ziyaret eden Gabonlu mevkidaşı Ali Bongo Ondimba ile görüştü.

Gabon lideri için düzenlenen devlet töreninin ardından Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşmede Şi, ikili ilişkilerin "kapsamlı işbirliği ortaklığından", "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına" dönüştürülmesi önerisini dile getirdi.

Şi, Gabon'un son yıllarda Ondimba'nın liderliğinde kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu keşfetmeye, bir yanda ulusal istikrarı korurken diğer yanda ekonomik etkinliklerini çeşitlendirmeye çalıştığını vurguladı.

Ülkenin ayrıca bölgesel entegrasyona destek verdiğini ve Afrika'nın sıcak sorunlarının çözümü için arabulucu rolü oynadığını, Fransa ortaklığında tropik ormanların korunması hedefine yönelik "Tek Orman Zirvesi"ne ev sahipliği yaptığını ve kısa süre önce Merkezi Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun dönem başkanlığını üstlendiğini hatırlattı.

Şi, Gabon'un nüfuzunun bölgesinde ve ötesinde belirgin şekilde arttığını vurgulayarak, Çin'in, Gabon'un gerçek ve samimi bir dostu olarak, çabalarında başarıya ulaşmasını dilediğini belirtti.

Gelecek yıl Çin ve Gabon arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade eden Şi, "Dünyanın derin dönüşümlerden geçtiği bir dönemde Çin ve Gabon ortak çıkarlarını ilerletmek için birbirini destekledi, uluslararası eşitliği ve adaleti korudu. İkili bağların gücü ve gelişimi, iki ülkenin de uzun dönemli çıkarlarına hizmet ettiği kadar insanlık için ortak geleceği paylaşan topluluk yaratma hedefine de örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Ondimba, Şi'nin martta üçüncü dönem devlet başkanı seçilmesinin ardından Pekin'de misafir ettiği ilk Afrikalı lider oldu.