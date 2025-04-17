Çin'den ABD'ye Yüzde 245 Gümrük Vergisi Uyarısı

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Çin'den ithal ettiği bazı ürünlere yüzde 245 gümrük vergisi uygulamasının artık ekonomi açısından anlamsız bir hale geldiğini söyledi.

15 Nisan'da Beyaz Saray'ın internet sitesinde 232. Madde kapsamındaki soruşturmayla ilgili yayımlanan bilgi notunda, Çin'in misillemede bulunması nedeniyle ABD'ye olan ithalatta yüzde 245'e varan gümrük vergisine maruz kaldığı ifade edilmişti.

Sözcü perşembe günkü basın toplantısında, ABD'nin Çin'e uyguladığı fahiş gümrük vergisi artışlarının artık açık artırmaya dönüştüğünü net şekilde vurguladıklarını kaydederek, bu durumun ABD'nin başka ülkelere baskı ve zorbalık yapmak için gümrük vergisini silah olarak kullandığını ortaya koymaktan başka bir işe yaramadığını belirtti.

Gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının kazananı olmadığını vurgulayan sözcü, "Bu savaşlara girmek istememekle birlikte bu savaşlardan korkmadığımızı da vurgulamak isterim" dedi.

Sözcü, "ABD'nin, gümrük vergileri konusunda açık artırma oyununu oynamaya devam etmesini ciddiye almayacağız. Fakat eğer ABD, Çin'in hak ve çıkarlarına fiili olarak zarar vermeye devam ederse, kararlı karşı önlemlerle yanıt verip sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.