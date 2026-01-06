Haberler

Çin: Maduro'nun ABD'deki Sözde Davası, Venezuela'nın Ulusal Egemenliğini İhlal Anlamına Geliyor

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı açtığı davayı uluslararası hukuku ihlal olarak değerlendirdi ve Maduro'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua)-- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin açık şekilde ülke içindeki bir mahkemede sözde bir "dava" açıp yürüterek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun resmi statüsünü hiçe saydığını ve hem Venezuela'nın ulusal egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini hem de uluslararası ilişkilerin istikrarını zedelediğini söyledi.

Mao, hiçbir ülkenin kendi kurallarını uluslararası hukukun üstünde tutamayacağını belirterek, ABD'ye Maduro ve eşini derhal serbest bırakma ve kişisel güvenliklerini sağlama çağrısı yaptı.

