Çin'den ABD'ye Uyarı: Uzayda Silahlanma Yarışı Başlatmayın

Çin'den ABD'ye Uyarı: Uzayda Silahlanma Yarışı Başlatmayın
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Çin, ABD'nin 'Altın Kubbe' füze savunma sistemi projesinin uzayda silahlanma yarışına yol açacağı uyarısında bulundu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin uzaya silah konuşlandırma girişimlerinin Dış Uzay Antlaşması'na aykırı olduğunu belirtti.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Altın Kubbe" adını verdiği küresel füze savunma sistemi projesinin, uzayda silahlanma yarışı başlatacağı uyarısında bulundu.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, bu tür girişimlerin Dış Uzay Antlaşması'nın ilkelerine aykırı olduğuna işaret etti.

Söz konusu projenin ve ABD'nin uzaya silah konuşlandırmaya yönelik diğer girişimlerinin uzayda silahlanma yarışı başlatma riski taşıdığını vurgulayan Sözcü Cang, "ABD'nin eylemleri bir kez daha Pandora'nın kutusunu açacak. Bu, uzayın askerileştirilmesi ve muharebe alanına dönüştürülmesi konusunda hiçbir ülkenin ABD'nin eline su dökemeyeceğini kanıtlıyor." dedi.

Cang, Washington yönetimine, uzaydaki askeri konuşlanmasını genişletmeye son verme ve küresel stratejik istikrarı korumak üzere somut eylemlerde bulunma çağrısı yaptı.

Trump'ın "Altın Kubbe" planı

ABD Başkanı Trump, uzun süredir bahsettiği "Altın Kubbe" savunma sistemini resmi olarak 20 Mayıs'ta duyurmuştu.

Projenin, uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını ifade eden Trump, proje için ilk etapta 25 milyar dolarlık bir bütçe ayıracaklarını, sonraki mali yıllarda da planlanan diğer harcamaları yapacaklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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