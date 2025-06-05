Çin'den ABD'ye Ticaret Uyarısı: Güvenlik Kavramını Aşırı Kullanmayın

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'yi ulusal güvenlik kavramını genelleştirip aşırı kullanmaktan vazgeçmeye ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin sürdürülmesinde tüm taraflarla işbirliği yapmaya çağırdı.

Perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin ithal çelik, alüminyum ve türevlerine yönelik gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan He, bu tür uygulamaların sadece başkalarına ve uygulayanın kendisine zarar vermekle kalmayıp küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını da ciddi şekilde bozacağını söyledi.

He, ABD'nin sıfır toplam zihniyetini terk etmesi, sorunlara eşit diyalog yoluyla çözüm araması ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ortaklaşa sürdürmesi gerektiğini ifade etti.