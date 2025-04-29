Çin'den ABD'ye Ticaret İstikrarı Çağrısı

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin iş dünyasının sesine kulak verip normal ticaret ve yatırım faaliyetlerine yönelik istikrarlı ve öngörülebilir bir ortamı teşvik etmesini temenni ettiklerini söyledi.

Sözcü, salı günkü basın toplantısında Boeing jet uçaklarının teslimatlarının durdurulduğuna yönelik basında çıkan iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede Çinli ve ABD'li şirketler arasındaki olağan ticari işbirliğini desteklemeye devam etmeye istekli olduklarını belirtti.