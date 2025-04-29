Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti

Asya ülkesinde restoran alevlere teslim! 22 kişi hayatını kaybetti
Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi

Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile

Çin'den ABD'ye Ticaret İstikrarı Çağrısı

Çin'den ABD'ye Ticaret İstikrarı Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin iş dünyasının taleplerine kulak vererek ticaret ve yatırım faaliyetlerine yönelik istikrarlı bir ortam sağlamasını istedi.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin iş dünyasının sesine kulak verip normal ticaret ve yatırım faaliyetlerine yönelik istikrarlı ve öngörülebilir bir ortamı teşvik etmesini temenni ettiklerini söyledi.

Sözcü, salı günkü basın toplantısında Boeing jet uçaklarının teslimatlarının durdurulduğuna yönelik basında çıkan iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede Çinli ve ABD'li şirketler arasındaki olağan ticari işbirliğini desteklemeye devam etmeye istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.