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Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı

Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Taiwan'ın bağımsızlığı için ABD'den destek isteyen Taiwan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini sert bir dille eleştirdi ve ABD'nin Taiwan ile askeri işbirliğine karşı olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, "Taiwan'ın bağımsızlığı" için ABD'den destek isteyen Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini sert dille eleştirdi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında ABD ile Taiwan arasındaki gizli askeri işbirliğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "ABD ile Taiwan arasındaki her türlü askeri işbirliğine kesinlikle karşıyız" dedi.

"Taiwan bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçıları cesaretlendirip desteklemenin Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı bozmak anlamına geldiğini belirten Zhang, ABD tarafını Taiwan konusunda sorun çıkarmaya son vermeye, tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildirinin hükümlerine ciddiyetle uymaya ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe taahhüdünü yerine getirmeye çağırdı.

Sözcü, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' için ABD'den destek isteyenlerin sırtlarından vurulacakları ve işe yaramaz bir piyon olarak bir kenara fırlatılacakları konusunda DPP yetkililerini ciddiyetle uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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