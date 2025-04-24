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Çin'den ABD'ye Taiwan Boğazı Uyarısı

Çin'den ABD'ye Taiwan Boğazı Uyarısı
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Shi Yi, ABD'nin Taiwan Boğazı'ndan geçişini abarttığını belirterek, uluslararası algıyı yanıltma çabası içinde olduklarını eleştirdi. ABD'nin açıklamalarının gerçekleri çarpıttığını söyleyen Shi, barış ve istikrar çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi, ABD'ye ait bir güdümlü füze destroyerinin çarşamba günü Taiwan Boğazı'ndan transit geçişinde yaşananların ABD tarafından abartılarak köpürtülmesini eleştirdi.

Shi perşembe günü yaptığı açıklamada Doğu Harekat Komutanlığı'na bağlı donanma ve hava kuvvetlerinin, USS William P. Lawrence adlı destroyerin transit geçişinin izlediğini, tüm geçiş sırasında yüksek alarm durumunu sürdürdüğünü ve durumu yasalar uyarınca etkin şekilde yönettiğini söyledi.

Sözcü, ABD'nin transit geçiş hakkındaki açıklamalarının, gerçekleri çarpıtıp hukuki ilkeleri yanlış yorumlayarak uluslararası algıyı yanıltmaya çalıştığını belirterek tepki gösterdi.

Shi, "ABD tarafını, çarpıtma ve abartma girişimlerine son vermeye ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara katkıda bulunmaya güçlü şekilde davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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