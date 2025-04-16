Çin'den ABD'ye Sert Yanıt: 'Hacker İmparatorluğu Unvanından Kurtulamazsınız'

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'nin kısa süre önce yayımlanan 2025 Yıllık Tehdit Değerlendirmesi raporunda yer alan Çin'e yönelik sorumsuz ifadeleri kınayarak Çin'i karalamanın, ABD'yi hacker imparatorluğu unvanından kurtarmayacağını söyledi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan söz konusu rapor hakkında çarşamba günü değerlendirmelerde bulunan Zhang, ABD'nin sık sık başkalarını kendi yaptığı ya da yapmakta olduğu eylemlerle suçladığını belirtti. Zhang, ABD'nin sadece Çin'e yönelik siber saldırıların ana kaynağı değil, aynı zamanda iyi bilinen bir küresel siber tehdit olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD'nin siber konularda kötü bir sicili olduğunu söyleyen Zhang, WikiLeaks, Snowden, Stellar Wind ve Telescreen'i örnek olarak gösterdi.

Zhang, ABD'nin gözetleme yapmak, sırları çalmak ve başkalarına saldırmak için hiçbir sınır tanımadığını ifade etti.

"Çin'i karalamak, ABD'yi hacker imparatorluğu unvanından kurtarmaz" diyen Zhang, ABD tarafını "hırsız var" diye bağıran bir hırsız gibi davranmayı bırakmaya, Çin de dahil olmak üzere diğer ülkelere siber saldırılar düzenlemekten kaçınmaya ve sorumluluk sahibi olduğunu gösteren söz ve eylemlerle yeniden temiz ve güvenli bir siber alan tesis etmeye çağırdı.