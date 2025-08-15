Çin'den ABD'ye Sert Tepki: Tarihsel Adalet Vurgusu

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirdiği saldırıların ve işlediği savaş suçlarının ABD tarafından örtbas edilmesini, "tarihsel adalete ve Japonya'nın işgalinden zarar görenlerin duygularına karşı büyük bir saldırı" olarak niteleyerek ABD'ye sert tepki verdi.

Jiang, cuma günkü basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 80 yıl önce ABD ve Japonya'nın "Pasifik'teki yıkıcı savaşa sona verdiğini" iddia eden açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jiang, "2. Dünya Savaşı sırasında Japonyalı faşistler, dünyanın dört bir yanındaki insanlara ve hatta Amerikalılara karşı korkunç suçlar işlediler ve tarifsiz acılar çektirdiler. ABD tarafı bu tarihsel dönemi 'unutmuş' gibi görünüyor" dedi.

İçinde bulunduğumuz yılın, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nın ve ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Jiang, ABD'yi siyasi hesap yapmaktan vazgeçmeye, 2. Dünya Savaşı'na ilişkin doğru bir tarihsel bakış açısını benimsemeye ve 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzeni korumak için uluslararası topluma katılmaya çağırdı.