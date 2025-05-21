Çin'den ABD'ye Kovid-19 Araştırmalarında Siyasallaştırmaya Son Ver Çağrısı

Çin'den ABD'ye Kovid-19 Araştırmalarında Siyasallaştırmaya Son Ver Çağrısı
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Çin'in BM Cenevre Ofisi sözcüsü, ABD'yi Kovid-19'un kökenine yönelik araştırmalar konusunda siyasallaştırmaya son vermeye ve şeffaf olunmaya çağırdı. Ayrıca, Çin'in virüsle ilgili bilgi paylaşımını ve DSÖ'ye destek verdiğini vurguladı.

Çin'in Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği sözcüsü, ABD'nin, kendi topraklarında pandeminin ortaya çıkışı ve ele alınışı hakkında çeşitli taraflarca dile getirilen endişeler konusunda uluslararası topluma hala ikna edici bir açıklamada bulunmadığını belirtti.

CENEVRE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği sözcüsü, ABD'ye Kovid-19'un kökenine yönelik araştırmaları siyasallaştırmaya ve uluslararası örgütler üzerinde baskı kurmaya son verme çağrısında bulundu.

Devam eden 78. Dünya Sağlık Asamblesi'nde ABD delegasyonu tarafından yapılan asılsız açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulunan sözcü, bir süre önce Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekildiğini açıklayan ABD'nin şimdi de şaşırtıcı bir şekilde örgüte desteğini sürekli olarak artıran ülkelere temelsiz şekilde saldırdığını söyledi. ABD'nin doğru ile yanlış arasındaki ayrımla ilgili temel anlayışını kaybettiğinin açıkça görüldüğünü kaydeden sözcü, Çin'in DSÖ üzerinde sözde haksız etkide bulunmak yerine her zaman örgüte özverili destek sunduğunu belirtti.

Sözcü, Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana Çin'in virüsle ilgili bilgi ve genetik dizilimleri mümkün olan en kısa sürede uluslararası toplumla paylaştığını vurguladı. Ayrıca DSÖ'ye ve aralarında ABD'nin de bulunduğu 153 ülkeye tıbbi malzeme ve mali yardım sağladıklarını hatırlatan sözcü, bunun Çin'in tüm insanlığın ortak iyiliğini koruma konusundaki kararlılığını yansıttığını ifade etti.

Sözcü, DSÖ öncülüğünde virüsün kökenine yönelik yürütülen bilimsel araştırmaları destekleyip DSÖ uzmanlarından oluşan ekipleri ortak çalışmalar yürütmek üzere birçok kez Çin'e davet ettiklerini söyledi. Sözcü, bu çabalar sonucunda Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan sızmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğu yönünde yetkin şekilde ortaya konan bilimsel bir sonuca varıldığını ve Çin'in bu konudaki açıklık ve şeffaflığının ortaya konulduğunu vurguladı.

Bazı ülkelerin pandemi karşısındaki yetersiz müdahalelerini örtbas etmek amacıyla başka ülkeleri karaladıklarını belirten sözcü, pandemiyle ilgili konuların siyaset malzemesi yapılmasının utanç verici olduğunu ve başarısız olmaya mahkum olduğunu kaydetti. Sözcü, ABD'nin, kendi topraklarında pandeminin ortaya çıkışı ve ele alınışı hakkında çeşitli taraflarca dile getirilen endişeler konusunda uluslararası topluma hala ikna edici bir açıklamada bulunmadığına da işaret etti.

ABD'yi erken vaka verilerini DSÖ ile paylaşmaya ve hem Fort Detrick hem de denizaşırı biyolojik laboratuvar ağı konusunda şeffaflığa davet ettiklerinin altını çizen sözcü, ABD'nin Kovid-19'un kökeninin araştırılması konusunda siyasi manipülasyona son vermesi ve uluslararası kuruluşlara baskı yapmayı bırakması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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