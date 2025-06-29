Çin'den ABD'ye Karşı Tarife Uyarısı

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Pekin yönetimi, ABD'nin karşılıklı tarifeler konusunda müzakere yürüttüğü ülkelerin Çin'in çıkarlarını zedeleyecek anlaşmalar yapmasına karşı olduğunu açıkladı. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin tarife artışlarının çok taraflı ticaret sistemine zarar verdiğini belirtti.

Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında müzakere yürüttüğü ülkelerin, Çin'in çıkarlarını zedeleyecek anlaşmalar yapmasına karşı olduğunu bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" olarak adlandırdığı tarife artışlarının tipik bir "tek taraflı zorbalık" örneği olduğu, çok taraflı ticaret sistemine ve uluslararası ticaret düzenine zarar verdiği belirtildi.

Ülkelerin ABD ile ekonomik ve ticari anlaşmazlıklarını eşit istişare yoluyla çözmesinden memnun olunacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in çıkarlarını zedeleyecek anlaşmalar yapılmasına karşı çıkılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Çin, herhangi bir tarafın sözde tarife indirimleri karşılığında çıkarları pahasına anlaşmaya varmasına karşıdır." denildi.

Açıklamada, Çin'in böyle bir durumu kabul etmeyeceği, meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere kararlı tedbirler alacağı vurgulandı.

Bir ülkenin ancak kendi ilkeli tavrını savunarak, haklarını ve çıkarlarını savunabileceği vurgulanan açıklamada, ülkelere "eşitlikten ve adaletten yana olma", "tarihin doğru tarafında yer alma" ve "çok taraflı ticaret sistemini savunma" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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