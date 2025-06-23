Çin'den ABD'ye İran Konusunda Siyasi Çözüm Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından taraflara gerilimi artırmamaları ve siyasi çözüm arayışına dönmeleri çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo, uluslararası toplumun saldırılara seyirci kalmaması gerektiğini belirtti.

Çin, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından taraflara gerilimi yükseltmekten kaçınma ve siyasi çözüm yoluna dönme çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) güvencesi altındaki nükleer tesislere saldırısının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkeleri ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydeden Sözcü Guo, uluslararası toplumun buna seyirci kalmaması gerektiğini söyledi.

Guo, Çin'in Rusya ve Pakistan ile birlikte BM Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail ile İran arasında acil ve koşulsuz ateşkes, sivillerin korunması, uluslararası hukuka saygı ile diyalog ve müzakere çağrısı yapan bir karar tasarısı sunduğunu anımsattı.

Tasarının, uluslararası toplumun güçlü bir çağrısı olan adalet mesajı verdiğini belirten Guo, "Umarız üyeler karar taslağını destekler ve Güvenlik Konseyi uluslararası barışı ve güvenliği koruma işlevini yerine getirebilir." ifadesini kullandı.

Guo, çatışmanın taraflarının, gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınmaları, harp sahasının yayılmasını reddetmeleri ve yeniden siyasi çözüm yoluna dönmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Çinli Sözcü, ülkesinin Orta Doğu'da barışın tesisi için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini aktardı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Tam 112 kez mühürlendi! O işletme için ekipler teyakkuzda
Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

Yanardağın içine düştü! 4 günlük arama çalışmalarından acı haber
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.