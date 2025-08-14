Çin'den ABD'ye Güvenlik Kavramını Gözden Geçirme Çağrısı

Güncelleme:
BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'ye güvenlik kavramını aşırı genişletmeye son verme ve Çin'in diğer ülkelerle olan ekonomik ve ticari işbirliğini karalayıp bozmaya çalışmaktan vazgeçme çağrısı yaptı.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında ABD'li yetkililer ve analistlerin, küresel ticareti kontrol altına almak, sözde casusluk faaliyetleri yürütmek ve başka hamlelerde bulunmak üzere Çinli şirketlerin dünya genelinde bir liman ağı kurdukları yönündeki suçlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lin, "ABD'nin güvenlik kavramını aşırı genişletmeye son vermesini, sözde Çin tehdidi söylemini pazarlama çabalarını bırakmasını ve Çin'in diğer ülkelerle olan ekonomik ve ticari işbirliğini karalayıp bozmaya çalışmaktan vazgeçmesini umuyoruz" dedi.

