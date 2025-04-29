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Çin'den ABD'ye Gümrük Vergileri Üzerine Uyarı

Çin'den ABD'ye Gümrük Vergileri Üzerine Uyarı
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gümrük vergileri sorununu çözmek istemesi durumunda tehdit ve baskılarına son vermesi gerektiğini belirtti. ABD Hazine Bakanı'nın açıklamalarına yanıt veren Guo, diyalog ve müzakerelerin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin gümrük vergileriyle ilgili sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözüme kavuşturmak istemesi halinde tehdit ve baskılarına son vermesi gerektiğini söyledi.

Guo, salı günkü basın toplantısında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Çin'le aralarındaki gümrük vergileri sorununa ilişkin sözleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Basında yer alan haberlere göre Bessent pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Gerilimi azaltmanın Çin'e bağlı olduğunu düşünüyorum, çünkü bizim onlara sattığımızdan 5 kat daha fazlasını onlar bize satıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Gümrük vergisi savaşını ABD'nin başlattığını kaydeden Guo, ABD'nin eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda ilkeleri temelinde diyalog arayışında olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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