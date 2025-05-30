Çin'den ABD'ye Gümrük Vergileri Eleştirisi

Çin'den ABD'ye Gümrük Vergileri Eleştirisi
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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'yi tek taraflı ek gümrük vergileri uygulamaktan vazgeçmeye çağırdı. He, bu önlemlerin uluslararası ticareti bozduğunu ve ABD içinde muhalefeti tetiklediğini belirtti.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'yi tek taraflı ek gümrük vergileri getirme şeklindeki yanlış uygulamasından tamamen vazgeçmeye çağırdı.

He, perşembe günkü basın toplantısında, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin 28 Mayıs'ta küresel, misilleme niteliğindeki ve sözde "fentanile yönelik" gümrük vergilerin yasadışı olduğuna hükmederek bunların geri çekilmesi ve kalıcı olarak durdurulmasını emrettiğini belirtti.

Sözcü, ticaret savaşlarının kazananı, korumacılığınsa sonu olmadığını her daim savunduklarını yineledi.

ABD'nin tek taraflı gümrük vergilerini uygulamaya başladığı tarihten bu yana kendi sorunlarının hiçbirini çözemediğini söyleyen He, "Tam tersine bu önlemler, uluslararası ekonomi ve ticaretin düzenini ciddi şekilde bozmakla kalmayıp aynı zamanda ticari faaliyetler ve insanların tüketimine de ciddi şekilde kısıtlama getirmiştir" dedi.

He, gümrük vergilerinin ABD'ye fayda sağlamadığını, dahası başkalarına da zarar verdiğini ve ABD içinde de önemli bir iç muhalefeti tetiklediğini vurguladı.

He ayrıca Cenevre'de düzenlenen Çin-ABD Ekonomik ve Ticari İlişkiler Toplantısı'ndan bu yana iki tarafın, ticari endişeler konusunda çeşitli ikili ve çok taraflı çerçevelerde birçok düzeyde iletişimi sürdürdüğünü hatırlattı.

Sözcü, son dönemde Washington'un yarı iletken alanındaki ihracat kontrol tedbirlerini kötüye kullanması konusunda ABD ile defalarca temasa geçtiklerini söyledi.

He, ABD'ye bir kez daha hatalı uygulamalarını derhal düzeltme, Çin'e yönelik ayrımcılık içeren kısıtlayıcı tedbirlerine son verme ve üst düzey Cenevre görüşmelerinde varılan mutabakatı sürdürmek üzere Çin ile birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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