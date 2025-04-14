Çin'den ABD'ye Gümrük Vergileri Çağrısı

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin "karşılıklı gümrük vergisi" uygulamasını tamamen iptal etmesi gerektiğini belirterek, ABD'ye doğru yol olan farklılıkların karşılıklı saygı ve eşit koşullarda diyalog ile çözülmesine geri dönme çağrısı yaptı.

Bakanlık sözcüsü, ABD'nin yayımladığı bilgisayar, akıllı telefon, yarı iletken üretim ekipmanı ve entegre devreler gibi belirli ürünleri "karşılıklı gümrük vergilerinden" muaf tutmaya yönelik genelgenin olası etkilerini değerlendirdiklerini söyledi.

Sözcü, ABD'nin tek taraflı "karşılıklı gümrük vergisi" uygulamasının yanlış olduğunu kaydederek bu gümrük vergilerinin ABD'nin kendi sorunlarını çözmediğini ancak uluslararası ekonomik ve ticari düzeni ciddi şekilde baltaladığını, işletmelerin üretim ve işleyişinin olağan seyrini bozduğunu ve insanların günlük tüketimini etkilediğini vurguladı ve son genelge hamlesinin bu yanlışın düzeltilmesi yönünde atılmış küçük bir adım olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri konusundaki tutumlarının tutarlı olduğunun altını çizen sözcü, ticaret savaşının kazananı olmayacağını, korumacılığınsa sonuçsuz kalacağını ifade etti.

Sözcü, ABD'ye uluslararası toplumun ve ABD içindeki grupların rasyonel seslerini ciddiye alması ve yanlışları düzeltme konusunda ileriye yönelik büyük bir adım atması çağrısında bulundu.